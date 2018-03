Autopsie geeft geen uitsluitsel dood Hoffman

Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de acteur precies is overleden.

De 46-jarige Hoffman werd zondag dood gevonden in zijn appartement in New York.

Een overdosis drugs zou hem fataal zijn geworden. Hij had naar verluidt een naald in zijn arm en in zijn huis is heroïne aangetroffen.

Na een tip van iemand uit de drugswereld zijn er vier mensen opgepakt in verband met het overlijden van Hoffman. Twee van de arrestanten zouden heroïnedealers zijn. De acteur wordt vrijdag begraven.