Burgemeester Toronto steunt Justin Bieber

De politicus, die vorig jaar zelf in opspraak kwam nadat hij had toegegeven crack te hebben gerookt, stak zijn 19-jarige landgenoot een hart onder de riem tijdens een interview op de Canadese radio.

Bieber werd donderdag aangeklaagd voor de vermeende mishandeling van zijn chauffeur eind vorig jaar in Toronto. Ford zei daarover: "Ach, hij is nog jong. Ik had gewild dat ik op zijn leeftijd al zo succesvol was geweest. Kom op, hij is negentien jaar. Denk zelf eens terug aan die tijd."

Naast de aanklacht in Toronto, moet Bieber zich ook voor de rechter verantwoorden in Los Angeles en Miami.