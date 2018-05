Kim Kardashian en Kanye West laaiend om gelekte video

Volgens TMZ weten de realityster en rapper wie stiekem het filmpje maakte en dreigen ze met een aanklacht.

De 33-jarige Kardashian en 36-jarige West, die in juni ouders werden van dochter North, willen naar verluidt niet te lang wachten met hun huwelijk. De rapper vroeg zijn liefje maandag ten huwelijk in een honkbalstadion in San Francisco.

In de uitgelekte video is te zien hoe de twee met een auto het veld oprijden. Kardashian oogt erg gelukkig. Een orkest, omringd met fakkels, speelt het nummer Knock You Down van Keri Hilson, Ne-Yo en Kanye.

Kardashian scheidde eerder dit jaar officieel van basketballer Kris Humphries. De twee besloten al na 72 dagen een punt te zetten achter hun huwelijk. Daarvoor was Kardashian een paar jaar getrouwd met muziekproducent Damon Thomas.

Bekijk de video: