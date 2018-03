Kanye West woedend om parodie

Kimmel gaat "te ver", vindt West, die zijn woede duidelijk laat blijken via Twitter.

"Ik vind het niet grappig, Jimmy Kimmel. Jij hebt niets te maken met klootzakken die over hekken springen om foto's van je dochter te maken. Probeer je eens in mij te verplaatsen."

Vervolgens probeert West Kimmel te beledigen. "Je kunt jezelf niet in mij verplaatsen, want je gezicht is raar. Is dat grappig? Of zou het grappiger zijn als een kind het zegt?" Ook noemt hij hem manipulatief en zegt dat Sarah Silverman "duizend keer grappiger is".

De talkshowhost liet twee kinderen verkleed als West teksten uit het BBC-interview naspelen. De rapper vertelde BBC-presentator Zane Lowe onder meer dat hij zijn eigen album My Beautiful Dark Twisted Fantasy perfect vindt en hij noemt zichzelf de grootste rockster op aarde.

Zelf noemt West zijn zeldzame interview met de Britse omroep "het eerste stuk eerlijke media in jaren".

Bekijk de parodie van Jimmy Kimmel

Bekijk Kimmel's reactie op Kanye's reactie: