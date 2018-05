Thomas Berge vader van zoon Jack

Dat bevestigt het management van de zanger tegenover NU.nl.

Moeder en kind maken het goed. Jack zag om 03.09 uur het levenslicht in een ziekenhuis in Enschede.

"Ik kan het nog steeds niet geloven", reageert de kersverse vader. "Hij is de mooiste en liefste baby van de wereld, we zijn allebei verliefd op hem."

Mylius was uitgerekend op 24 mei. Berge liet de dag daarvoor in een interview weten helemaal klaar te zijn voor het vaderschap. "Ik heb me intensief voorbereid. Ons kindje is de bekroning op het geluk dat Myrthe en ik hebben gevonden."

Chiel Ottink, zoals de zanger echt heet, kreeg een jaar geleden een relatie met Mylius. De twee ontmoetten elkaar tijdens de opnames van een clip van de zanger, waarin Mylius figureerde. Na een half jaar maakten de twee bekend ouders te worden.

Mylius was eerder getrouwd met een Amerikaanse zakenman. Zij was te zien in de serie Nederlandse Hollywood Vrouwen.