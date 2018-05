Roddelbladen: Hot or not en Sabia is spion

Naturlijk is er ook weer nieuws over de Sylvie-Sabia-Rafael-soap. Volgens Privé heeft Sabia een foto laten 'uitlekken'. Daarop waren Sylvie en haar minnaar Guy te zien.

Sabia speelde de foto door naar de pers omdat ze er genoeg van had dat zij als zwart schaap werd gezien, terwijl het Sylvie was die doodleuk vreemdging met haar Fransman.

Weekend heeft ook iets leuks verzonnen: Sabia zou zwanger zijn van Rafael. Ze is bij een gynaecoloog gezien en draagt 'verdacht wijde jurken’, volgens het blad.

Zodra hun scheidingen erdoor zijn, zouden ze willen trouwen. Over Sylvie daarentegen gaat het gerucht dat de Fransman is ingehuurd als publiciteitsstunt. Met Guy kan ze concurreren tegen het liefdesgeluk van Sab en Raf.

Maar nog steeds is de waarheid over de relaties niet boven tafel. Wie bedroog nou wie? Ging Sylvie al eerder met Guy? Dreef Sabia een wig in het huwelijk van Rafael?

Of is hun 'liefde' echt pas na de scheiding gegroeid? Hoe open iedereen nu voor zijn en haar nieuwe relaties uitkomt, over dit gedeelte wordt door Rafael, Sabia en Sylvie niets losgelaten.

Lekker stel

Dat was schrikken voor Barbie, echte naam Samantha de Jong. De Oh oh Cherso-ster kreeg vorige week politie over de vloer. Een hele politiemacht drong haar Haagse huis binnen.

Ze waren op zoek naar drugs en wapens, die echtgenoot Michael in bezit zou hebben. Ook hun café, Barbie’s Bar, werd binnengevallen. Man Michael moest mee naar het bureau voor het verhoor.

Ingestort

'Barbie ingestort na arrestatie' kopt Weekend, inclusief een foto van een huilende Barbie. 'Vrienden vrezen voor einde carriere’ schrijft het blad ook nog.

Daar zit wel wat in. Want omdat Barbie met haar populariteit de centjes binnenharkt en Michael daar lekker van profiteert, is dit geen goeie zet voor de twee. De Belastingdienst heeft de reclamespot over/met de twee al teruggetrokken.

De politie-inval zal nog wel flink wat invloed hebben op de relatie van Barbie en Michael. Die rommelde hier en daar al behoorlijk, maar dit voorval zal het er niet gezelliger op maken in Huize Barbie.

Daniëlle in de jungle

Daniëlle Oerlemans is een bevoorrecht mens. In Story mag ze over haar leven babbelen. Ze vertelt over de reis naar Thailand die ze de afgelopen meivakantie hebben gemaakt. Half Nederland regende weg op een lokale camping, maar de Oerlmansjes reisden door de jungle.

Weer thuis moesten de kids weer naar school. Zoon Thijmen zit op de rugby-academy, een onderdeel van de internationale school. Dus Daniëlle steekt van wal over het belang van veel sporten voor 'zwaarlijvige tieners met een sigaret en blikje bier’.

Ook keutelt ze nog een beetje over dat ze het zo leuk vindt om Reinouts nieuwe kantoor te verbouwen en in te richten. Gelukkig heeft ze wel een oppas die boodschapjes doet en kookt. Vier pagina’s met familie-geleuter, de Storyredactie moet wel heel erg verlegen hebben gezeten om 'nieuws’.

Peter 'factuurtje’ R. de Vries

Peter R. de Vries zal zijn schaapjes aardig op het droge hebben. Hij trok de stekker eigenhandig uit zijn tv-programma bij SBS6. Dat moet je wat financiële reserve achter de hand hebben. Nu de misdaadjournalist 'freelancer’ is, stuurt hij voor elk uurtje een factuurtje, weet Party.

Even bijbabbelen bij DWDD? Voor Peter geen reiskosten en een consumptiebon, maar een paar duizend euro. Achter de desk bij Boulevard: kassa! Boekje bij het Kruidvat? Als hij er 25 cent per boek voor krijgt, loopt het in de vele duizenden euro’s.

Voor de spraakmakende afleveringen over Joran van der Sloot van zijn tv-show kwamen er honderduizenden euro’s reclamegeld binnen. Ja, Peter R. zorgt goed voor zichzelf. Onder het mom van 'misstanden in de maatschappij oplossen’, rookt zijn schoorsteentje thuis er goed van.

Hot or not

Weekend heeft de zomer in de bol. Ze doken het archief in en diepten vakantiefoto’s van BN’ ers op. Altijd leuk om die bekende gezichten nu eens in bikini of boxer in vol ornaat te zien. Leuk is de afdeling 'levensgenieters’. Want dat zijn niet de slanke 'babes’ en 'beachboys’, maar de wat gevuldere sterren.

Zoals Marco Borsato. Blijkbaar is hij wat onzeker over zijn lijf, want op de foto knoopte hij een pareo van leontine om de heupen. Zijn buikje blijft ondanks de omslagdoek goed zichtbaar. Martijn Krabbé is ook niet een van de slankste.

Zijn vrouw Amanda verzuchtte recent nog dat er 'echt wat kilootjes’ bij haar af moesten, maar dat ze het zo ongezellig vond om geen wijn meer te drinken. Martijn trekt wel gewoon een fles open, en ja: dat zie je aan zijn taille.

Hoe Patty Brard er uitziet in badpak weet iedereen, na haar avontuur in 'Sterren springen’. Zelfs een corrigerend zwempak mocht niet baten. Heel fair van Weekend dat ze een foto afdrukken waarbij La Bard geheel onder water is en we alleen haar blinkend witte kunsttanden en botoxgezicht boven de golven uit zien.