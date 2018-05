Lil Wayne maakt het goed na toeval

Lil Wayne maakt het inmiddels weer goed.



De rapper kreeg dinsdagavond een aanval, waarop hij door zijn bodyguards naar een ziekenhuis in Los Angeles werd gebracht. Lil Wayne werd behandeld en mocht 's ochtends weer vertrekken, weet de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ. "Ik ben in orde", heeft hij weten inmiddels laten weten via Twitter.

Lil Wayne bracht in maart een week door in een ziekenhuis, nadat hij kort achter elkaar meerdere aanvallen kreeg. Er gingen geruchten dat die werden veroorzaakt door zijn drankgebruik. Kort daarop maakte hij echter bekend dat hij lijdt aan epilepsie, dat een stoornis in de hersenen veroorzaakt.