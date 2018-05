Rebecca Loos presenteert Shownieuws

Een woordvoerder van SBS6 wilde in de nacht van donderdag op vrijdag niet zeggen hoeveel geld Loos verdient met haar tijdelijke presentatiecontract. "Maar het gaat niet om soortgelijke bedragen die eerder in de pers hebben gestaan", aldus de zegsman van de tv-zender.

Loos gaat de vroege uitzending van Shownieuws presenteren. Ze maakt haar debuut als presentatrice dinsdag om 19.30 uur. Geld is volgens de SBS-zegsman zeker niet het belangrijkste motief geweest voor Loos om bij SBS aan de slag te gaan. "Ze wil zelf vooral onderzoeken of het presentatievak iets is waarmee ze verder aan de slag kan".

SBS6 stelt dat het Rebecca Loos zelf heeft benaderd voor de presentatie van de uitzendingen van Shownieuws. "En zowel de zender als Rebecca Loos sluiten niet uit dat de bijzondere samenwerking na deze twee weken een vervolg zal krijgen", aldus de commerciële omroep, die duidelijk in haar nopjes is met de nieuwe medewerkster.

Maandag staat de de uitzending van Shownieuws helemaal in het teken van Loos. "In een dertig minuten durend interview beantwoordt ze openhartig alle vragen die Daniëlle Overgaag over haar affaire met David Beckham zal stellen", aldus SBS6.