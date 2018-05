Shirley Maclaine brandt memoires dochter af

De 78-jarige actrice beschrijft het boek Lucky Me: My Life With - And Without - My Mom, Shirley Maclaine als ‘leugenachtig’ en ‘vrijwel geheel fictief’. Zo melden Amerikaanse media.

Parker vertelt in het boek over de gespannen relatie met haar moeder en zet haar neer als een ‘immer afwezige ouder’ met ‘strenge opvoedingstechnieken’. Ook verklaart ze dat haar moeder kampt met ‘waanbeelden over buitenaardse wezens’.

Relatie

De 56-jarige Parker besefte dat het uitbrengen van het boek de relatie tussen de twee nog meer zou vertroebelen, maar wilde per se haar verhaal doen.

“Ik heb er alles aan gedaan om mijn moeder in mijn leven te betrekken. Het mocht echter niet baten. Nu ik dit boek heb geschreven zal het er ook wel nooit meer van komen”, zegt Parker tegen People.

Moeder Maclaine stuurde vervolgens een verklaring naar het Amerikaanse blad waarin ze stelde: “Het is spijtig om een dergelijke leugenachtig en opportunistische poging van mijn dochter te zien. Het is vrijwel geheel fictief.”