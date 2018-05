Chris Brown weer betrokken bij vechtpartij

Dit meldt TMZ. De 23-jarige zanger verliet een muziekstudio in Los Angeles toen hem de weg werd versperd door de Amerikaanse singer-songwriter Frank Ocean en zijn vrienden. "Dit is mijn studio en mijn parkeerplek", zou Ocean gezegd hebben.

Brown wilde Ocean zijn hand schudden, maar de vrienden van Ocean vielen hem aan. Daarna ontstond een handgemeen.

De politie werd erbij gehaald maar niemand werd gearresteerd. Geen van beide zangers zou aangifte willen doen.

In juni vorig jaar kreeg Chris het aan de stok met collega-muzikant Drake in een nachtclub in New York. De ruzie zou zijn gegaan over Rihanna. Meerdere mensen, waaronder Brown, raakten toen gewond en de nachtclub werd flink beschadigd.