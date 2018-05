Mental Theo verloofd

Mental Theo (47) had een servetring meegenomen naar Peru om aan de vinger van zijn toekomstige echtgenote te schuiven, omdat hem was afgeraden echte sieraden mee te nemen naar Peru.

Volgens Shownieuws is het koppel van plan elkaar in de septembermaand het jawoord te geven.

Theo Nabuurs, zoals de dj eigenlijk heet, is al bijna 4 jaar samen met de 22-jarige Maaike Jansen, die in 2007 de talentenshow So You Wanna Be A Popstar won.

Het duo wist hun relatie tot maart vorig jaar geheim te houden.