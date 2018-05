Sharon Osbourne laat borsten verwijderen

Dat onthulde de 60-jarige vrouw van rocker Ozzy Osbourne in het Britse blad Hello! Ze besloot tot de operatie nadat bekend werd dat ze het borstkankergen onder haar leden had.

“Toen ik ontdekte dat ik dit gen meedroeg, wist ik dat de kans voor mij groot was. Ik heb eerder kanker gehad en eenmaal is meer dan genoeg. Ik besloot daarop om het hele zaakje er maar af te laten halen. Het was eigenlijk een vrij eenvoudige beslissing voor mij”, aldus het voormalige jurylid van X Factor en America's Got Talent.

Osbourne, die in 2002 darmkanker overwon, wil niet zielig gevonden worden. “Ik wilde gewoon van deze angst af. Ik ben van plan nog langer te genieten van mijn rol als oma van Pearl. Ik heb ook geen nostalgische gevoelens bij mijn borsten. Het is beter zo.”

Haar kleindochter Pearl werd eerder dit jaar geboren. Sharons zoon Jack Osbourne en Lisa Stelly zijn de ouders.