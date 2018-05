'Lewis Hamilton eist uitleg van Nicole Scherzinger'

Volgens The Sun was de 27-jarige Britse Formule 1-coureur ‘not amused’ toen hij de onlangs uitgelekte foto’s zag van Scherzinger in een innige pose met rapper Chris Brown.

Hoewel de 27-jarige Hamilton de relatie met de 34-jarige zangeres drie weken geleden verbrak, werd hij na het zien van de foto’s 'overmand door woede en jaloezie'. Volgens The Sun zou de voormalige wereldkampioen daarop Scherzinger om tekst en uitleg hebben gevraagd.

"Toen Lewis de foto’s van Nicole en Chris onder ogen kreeg, had hij het niet meer. Hoewel de breuk zijn keuze was, was hij er niet blij mee", aldus een kennis van het stel.

Uitleg

Scherzinger verklaarde vorige week al publiekelijk dat zij en Brown al langer vrienden zijn en dat ze slechts een gesprek probeerde te voeren in een luidruchtige nachtclub. "Lewis wilde echter rechtstreeks van Nicole horen wat er precies is gebeurd", vervolgt de bron.

Hamilton en Scherzinger begonnen in 2007 te daten na een ontmoeting tijdens de MTV Awards in München. De twee gingen in januari 2011 kort uit elkaar wegens 'te drukke werkschema’s'. In oktober vorig jaar leek de breuk definitief, maar de twee werden toch nog regelmatig samen gespot.