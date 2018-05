'Macaulay Culkin al anderhalf jaar stevig aan drugs'

Volgens een buurvrouw van de acteur ziet hij er intussen zo slecht uit dat ze hem dikwijls aanziet voor een zwerver. Zo schrijft de Daily Mail.

In februari werd Macaulay al eens vastgelegd terwijl hij er heel dun en onverzorgd uitzag. Toch vertelde zijn woordvoerder toen dat hij een goede gezondheid had.

Maar vorige week schreven Amerikaanse media dat hij bijna dood is als gevolg van zijn verslaving aan heroïne en pijnstillers. En hoewel er foto's verschenen van een uitgemergelde Culkin laat ook nu een van zijn woordvoerders weer weten dat er niks aan de hand is.

Overuren

Toch draait de geruchtenmachine overuren. De 31-jarige acteur zou iedere maand zo'n 3.800 dollar (3.100 euro) uitgeven aan drugs. Zijn verslaving is sterker geworden sinds zijn break met Mila Kunis, met wie hij 8 jaar een relatie had.

Een bron vertelt dat hij intussen 1,5 jaar stevig aan de drugs is. "Hij gaat zeker dood. Hij is verslaafd en dit is behoorlijk geëscaleerd. Hij heeft nu serieuze hulp nodig." Sinds zijn ex een relatie heeft met Ashton Kutcher schijnt het nog meer bergafwaarts te gaan met Macaulay.

Problemen

Macaulay heeft een verleden vol problemen. Zo kwam zijn zus om bij een auto-ongeluk, stierf zijn halfzus aan een overdosis drugs en raakte zijn acteercarrière in het slop toen zijn ouders een financieel conflict over zijn vermogen uitvochten in de rechtbank.

Daarnaast mislukte zijn huwelijk met actrice Rachel Miner na vier jaar in 2002. Twee jaar later werd de kindster opgepakt toen in de auto, waarin hij een medepassagier was, marihuana en een aantal pillen werden gevonden.