'Badr Hari bekent mishandelen'

Dat meldt De Telegraaf donderdag.

De kickbokser had eerder onder meer in de media ontkend iets met de vechtpartij te maken te hebben. Nu geeft hij volgens de krant toe één klap te hebben gegeven.

Het overige letsel zou zijn veroorzaakt door mededaders, van wie er inmiddels een ook is gearresteerd. Hari zit vast in het huis van bewaring in Nieuwegein.

Estelle Cruijff, de vriendin van Badr Hari die de avond van de mishandeling bij hem was, heeft mogelijk een valse verklaring afgelegd. Zij zal volgens De Telegraaf opnieuw worden verhoord.

OM

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam stoort zich er enorm aan dat er kennelijk nog steeds wordt gelekt over het onderzoek naar Badr Hari. Hari zit in beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat er over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag worden gebracht.

''Ondanks die beperkingen blijken er nog steeds delen van een verklaring op straat te kunnen belanden'', aldus een woordvoerder van het parket in Amsterdam. ''Dat vinden wij bijzonder vervelend.''

Opheffen

Marnix van der Werf, advocaat van kickbokser Hari, heeft het OM donderdag verzocht de beperkingen op te heffen. ''Dan kan ik op dit soort dingen reageren'', aldus de raadsman. Volgens Van der Werf wil het OM ''zo snel mogelijk zo veel mogelijk beperkingen eraf halen.'' De advocaat stelt de staat aansprakelijk als het lek bij de recherche blijkt te zitten, zegt hij.