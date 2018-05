'Amy Winehouse was niet fragiel en kwetsbaar'

Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. Zijn dochter vertoonde volgens hem "dwangmatig gedrag".

"Als ze stopte met drinken, dan ook meteen radicaal", zegt Winehouse. "En als ze dronk, dan ook meteen afschuwelijk veel. Nadat ze was gestopt met crack en heroïne, kocht ze soms voor 30 duizend pond aan jurken. Ik bracht die vervolgens terug naar de winkel. Als ze ging sporten, deed ze dat vijf uur achter elkaar."

De vorig jaar overleden zangeres was volgens haar vader eerder verslavingsgevoelig dan depressief. "Iedereen denkt dat Amy fragiel en kwetsbaar was, maar dat was ze niet. Ze was sterk; een sterke vrouw met zwaktes."

Echtgenoot

De grootste zwakte van Amy Winehouse was volgens hem haar tijdelijke echtgenoot Blake Fielder-Civil, met wie ze een stormachtige knipperlichtrelatie had. Vader Winehouse heeft geen goed woord over voor Blake.

"Hij is niet verantwoordelijk voor Amy's dood. Hij is wél verantwoordelijk voor haar drugsverslaving. Hij heeft haar kennis laten maken met crack en heroïne", aldus Winehouse. "Zij hield van hem, en hij maakte haar afhankelijk."