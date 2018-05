Frans en Trijntje in race voor Edison

Bauer is genomineerd voor zijn zeer succesvolle album ''n Ons Geluk'. Hij moet het in zijn categorie opnemen tegen de albums van Frank Boeijen ('Schaduw van de liefde') en Stef Bos met zijn 'Donker en Licht'.

Trijntje is genomineerd voor haar solo album 'Trijntje'. Haar vrouwelijke concurrenten zijn Ilse de Lange met haar plaat 'Clean Up' en Van Orly met 'Somebody Hold Me'. In de categorie 'Groep Nationaal' gaan Bløf, De Poema's en Zuco 103 voor de Edison.

Verder zijn Danny Vera, Hind en het duo Veldhuis en Kemper genomineerd in de categorie van nieuwe artiesten. In de categorie kleinkunst hebben Gé Reinders en wederom Stef Bos en Veldhuis en Kemper een nominatie ontvangen.

De winnaars van de Edisons worden op 23 maart in de Melkweg in Amsterdam bekend gemaakt. Voor alle genomineerden kijkt men op www.edisonaward.nl.