Opgepompte Mark Wahlberg niet aan steroïden

Mark Wahlberg gebruikt geen steroden voor zijn rol in Pain and Gain. In de film vertolken de 40-jarige acteur en Dwayne 'The Rock' Johnson de rollen van twee bodybuilders die aan de spierversterkers zitten. © Wenn/Getty

Mark Wahlberg gebruikt geen steroden voor zijn rol in Pain and Gain. In de film vertolken de 40-jarige acteur en Dwayne 'The Rock' Johnson de rollen van twee bodybuilders die aan de spierversterkers zitten. © Wenn/Getty

Mark Wahlberg gebruikt geen steroden voor zijn rol in Pain and Gain. In de film vertolken de 40-jarige acteur en Dwayne 'The Rock' Johnson de rollen van twee bodybuilders die aan de spierversterkers zitten. © Wenn

Mark Wahlberg gebruikt geen steroden voor zijn rol in Pain and Gain. In de film vertolken de 40-jarige acteur en Dwayne 'The Rock' Johnson de rollen van twee bodybuilders die aan de spierversterkers zitten. © Getty Images

Pain and Gain is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en gaat over een groep bodybuilders uit Florida die de criminaliteit in gaan. Yolanthe Sneijder-Cabau speelt in de actiethriller de vriendin van Mark Wahlberg. De film moet volgend jaar in de bioscopen draaien. © Wenn

"Hij is non-stop aan het trainen. Zijn collega Dwayne inspireert hem om nog harder te werken." © Wenn