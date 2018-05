Backstreet Boy AJ McLean vreesde tweeling

"Tweelingen komen voor in mijn familie", vertelt hij. "Maar we willen beginnen met één kindje."

McLean, die zondag wereldkundig maakte dat hij later dit jaar voor het eerst vader wordt, was dan ook opgelucht toen uit een echo bleek dat hij en zijn vrouw Rochelle Karidis een spruit krijgen. "Gelukkig hoorden we maar één hartje. Laten we eerst maar eens kijken hoe de komst van een kind uitpakt."

De Backstreet Boy is in de zevende hemel met zijn aanstaande vaderschap. "We zijn veel aan het lezen, ik zit er helemaal in. Ik heb zelfs een speciale app die week voor week uitlegt hoe het kind groeit."

Omdat de zanger zich aardig heeft ingelezen, denkt hij dat hij de eerste Backstreet Boy is die een dochter krijgt. "Als in de eerste drie maanden bepaalde dingen gebeuren, kun je daaruit afleiden of het een jongen of een meisje wordt."

Straf

Bovendien denkt McLean, die jarenlang met verschillende verslavingen kampte, dat God hem straft voor zijn losbandige gedrag. "Toen ik jonger was, heb ik met veel meiden gerotzooid. Ik denk dat God me terugpakt en me een dochter geeft."

McLean weet al dat hij zijn kind voor honderd procent gaat steunen. "Of ze nou zanger of dokter willen worden, homo of hetero zijn, ik hou van ze. Zolang ze maar gelukkig zijn en zich gedragen. Dat is het belangrijkste, ze moeten zich gedragen en niet op hun vader gaan lijken."