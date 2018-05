'Miley Cyrus is niet verloofd'

Dat zegt een bron tegen Us Weekly.

De geruchten over een mogelijke trouwerij kwamen op gang nadat de zangeres en actrice een foto op Twitter had geplaatst waarop een grote diamanten ring om haar vinger prijkt. Ook viel het sieraad op toen de twee sterren zaterdag aanwezig waren bij een boksevenement. Maar een insider zegt dat er geen sprake is van een verloving.

De 19-jarige Miley en de 22-jarige Liam werden in 2009 verliefd op elkaar tijdens de opnames van de film The Last Song. Het tweetal ging in de zomer van 2010 na ruim achttien maanden uit elkaar. Een jaar later waren ze weer een stel.