Fergie wil lekker niks doen

Dat vertelt ze aan het Amerikaanse blad People.

Of er in de opgeknapte woning een babykamer komt houdt Fergie nog in het midden. "Misschien wel, we zullen zien." De zangeres en haar echtgenoot Josh Duhamel hebben al vaker laten doorschemeren dat ze kinderen willen.

Fergie is voorlopig van plan veel aandacht te schenken aan Duhamel, met wie ze bijna drie jaar geleden trouwde. "Ik wil tijd doorbrengen met mijn echtgenoot, football en basketbal kijken", somt de zangeres op.

Verfrissend

Black Eyed Peas maakte in de zomer bekend voorlopig geen muziek te maken. De band noemt het een 'pauze voor onbepaalde tijd', maar spreekt een breuk tegen. "Ik leef van dag tot dag", zegt Fergie over haar muziekloze leven. "Ik heb dagen waarop ik niets heb gepland. Dat is lekker en verfrissend, zeker een verandering."

De zangeres mist het toeren met Black Eyed Peas niet. "Ik kijk ernaar uit thuis te zijn en niet elke nacht in een andere stad of in een ander land te hoeven slapen."