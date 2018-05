Angela Groothuizen miste chemie met Jeroen van der Boom

Van der Boom vertrok al na één seizoen als coach bij The Voice, om programma’s te gaan maken voor SBS 6. Roel van Velzen, Nick Schilder, Simon Keizer en Angela Groothuizen bleven aan.

"Met Jeroen was het toch iets moeizamer", herinnert Groothuizen zich over het eerste seizoen van The Voice. "Dan kun je wel doen alsof dat niet zo was, maar iedereen zag het."

"Het was ook niet handig dat hij bij Giel (Beelen, red.) zei: ‘Ik speel geen spelletje, zoals de rest’. Dat bedoelde hij niet zo, maar het kwam wel vervelend over." Toch heeft Groothuizen ook lof voor Van der Boom als coach, van onder meer Leonie Meijer. "Het is allemaal goed gekomen, want hij was een zeer betrokken coach."