Kendra Wilkinson is zichzelf weer na depressie

"Toen ik net een kind had voelde het alsof ik iemand moest zijn die ik niet ben. Ik moest van mezelf conservatief zijn en coltruien dragen", vertelt de ex van Hugh Hefner aan het Amerikaanse tijdschrift People.

De voormalige playmate denkt dat de depressie begon toen ze al haar aandacht richtte op haar zoontje en geen tijd overhield voor zichzelf. "Het was best heftig, maar niet zo erg dat ik een gevaar was voor mijn familie. Ik was een goede moeder en deed wat ik moest doen, maar ik was erg depressief."

Ook voelde de 26-jarige Wilkinson veel druk om haar strakke lichaam weer terug te krijgen. "Als je in de spotlights staat, sta je zwaar onder druk om slank te zijn. Zeker als je uit de Playboy-wereld komt."

Inmiddels is de blondine weer helemaal de oude. "Nu heb ik mijn strakke lichaam weer terug en ben ik perfect in balans." Wilkinson trouwde in 2009 met Hank Baskett. In datzelfde jaar beviel ze van hun zoontje Hank.