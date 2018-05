'Huwelijk Will Smith gestrand'

De 42-jarige Will en de 39-jarige Jada trouwden dertien jaar geleden. Waarom het huwelijk op de klippen zou zijn gelopen, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van Pinkett Smith gaat niet in op de geruchten. "Wat? Ik weet van niks. Mijn god, ik ga weer slapen", was de enige reactie die entertainmentwebsite TMZ los wist te peuteren.

Will en Jada hebben twee kinderen, zoon Jaden en dochter Willow. De 13-jarige Jaden werkt hard aan zijn eigen acteercarrière. Hij speelde vorig jaar de hoofdrol in de remake van The Karate Kid. Zijn 10-jarige zusje stort zich op de muziek: ze scoorde vorig jaar een hitje met het nummer Whip My Hear.

Smith heeft nog een kind uit een eerder huwelijk, Trey. Dat huwelijk liep in 1995 op de klippen, twee jaar later trouwde Will met Jada.