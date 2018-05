Gerard Joling zingt door ondanks arm

Joling vloog woensdag terug naar Nederland en bracht 's nachts nog een bezoekje aan de dermatoloog, die zijn blaren verwijderde.

"Het jeukt en het brandt", vertelt de zanger aan Shownieuws. "Het is eigenlijk één grote brandwond. Ik mag voorlopig niet in de zon, het is gewoon akelig."

Volgens Joling kan het drie kanten op met zijn verwondingen. "Het kan helemaal weggaan, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Het kan ook een pigmentstoornis opleveren of er blijft een litteken over in de vorm van de tattoo."

De zanger, die de komende tijd prednison moet slikken, laat zich niet kisten en zegt geen enkel optreden af. "Als je ergens goed mee kunt zingen, is het met prednison."