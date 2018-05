Kinderen Denise Richards blij met nieuwe zusje

De 7-jarige Sam en de 6-jarige Lola hielpen zelfs mee de naam uit te kiezen.

"Ze vinden het geweldig om een klein babyzusje te hebben", zegt een vriend van de familie tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

"Ze hebben Eloise met open armen ontvangen." Dat deden ook de andere gasten van het feestje in Beverly Hills.

Moeder Richards en Eloise Joni werden overladen met cadeaus. Tori Spelling en andere vrienden van actrice gaven manden vol babykleding, knuffelbeesten en andere babyspullen.

Richards is bekend van rollen in onder meer Starship Troopers, Love Actually en The World Is Not Enough.