Nicolas Cage aangeklaagd voor contractbreuk

Cage en Brooks produceerden de in 2000 verschenen film Shadow of the Vampire. Waar de twee het precies met elkaar over aan de stok hebben is niet duidelijk.

De acteur zou de producent in ieder geval nog 77.176 dollar schuldig zijn, plus 'bijkomstige bedragen', schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite The Wrap op basis van rechtbankdocumenten.

De rechtszaak is woensdag aangespannen in Los Angeles. Er wordt een schadevergoeding geëist van Cage. Hoeveel deze bedraagt moet nog worden besloten.

Belastingdienst

De problemen blijven zich opstapelen voor de acteur. Hij bouwde de afgelopen jaren ruim veertien miljoen dollar aan schulden op bij de Amerikaanse belastingdienst.

Eind vorig jaar is hij begonnen met het aflossen van de schuld. Eerder dit jaar werd hij nog in de boeien geslagen op verdenking van huiselijk geweld en het verstoren van de openbare orde.