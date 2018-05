Paris Hilton heeft imagoprobleem

Hilton zegt: ''Mensen denken: o, ze is een slet, allemaal door een incident. Ik moet er de rest van mijn leven mee leven en als ik ooit kinderen krijg… Ik zal het ze toch moeten uitleggen. Het is het meeste gênante dat ik ooit heb meegemaakt.''

De tape werd gemaakt door haar toenmalige vriendje Rick Salomon. Volgens de 30-jarige Hilton heeft hij haar leven verpest door de opname vrij te geven.

''Toen ik een klein meisje was, keek ik naar vrouwen als prinses Diana. Ik wilde zo graag zijn zoals hen. Dat kan nu niet meer, dat heeft hij van mij afgepakt.''

Therapie

Niet alleen op Paris had de seksvideo grote invloed, moeder Kathy zegt dat de hele familie zwaar geraakt was. ''We zijn in therapie geweest en dat hielp. Ik wist niet wat ik moest zeggen, dus ik heb professionele hulp ingeschakeld. De video had invloed op de hele familie.''

De twee wilden voor eenmaal hun verhaal vertellen, maar daar blijft het wat hen betreft ook bij. ''We praten er nooit over en we proberen er ook niet aan te denken.''