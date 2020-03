AMSTERDAM - LeAnn Rimes heeft vrijdag haar jawoord gegeven aan haar vriend Eddie Cibrian. De 28-jarige countryzangeres en de 37-jarige acteur waren sinds december met elkaar verloofd.

"LeAnn en Eddie zijn vandaag gelukkig getrouwd in het bijzijn van hun familie en vrienden", laat een woordvoerder van de zangeres weten aan het Amerikaanse tijdschrift People.

De ceremonie vond plaats in een privéhuis in Californië, in de aanwezigheid van ongeveer veertig gasten. De aanwezigen kwamen naar de woning voor een verlovingsfeest, maar belandden tot hun verbazing op de bruiloft van het koppel.

Rimes en Cibrian zijn allebei al eerder getrouwd geweest. De zangers maakte twee jaar geleden de scheiding van haar man bekend, met wie ze in 2003 trouwde. Cibrian hield aan zijn eerste huwelijk twee zoontjes over.