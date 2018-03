Ilse de Lange zekerder over zichzelf

"Ik heb genoeg hits op mijn naam staan. Iedereen kan meezingen. Dit is voor mij het juiste moment voor een stadionconcert", vertelt De Lange in het AD. "Stap voor stap is het gegaan en nu is de tijd er rijp voor."

De zangeres, die in 2009 een concert gaf in Ahoy, zoekt tegenwoordig meer interactie met haar toehoorders. "Ik ben steeds meer gegroeid als entertainer. In Ahoy had ik het nog niet helemaal. Toen was ik niet zo vrij op de bühne als nu", legt De Lange uit. "Ik sloot me op in een liedje en had nauwelijks contact met het publiek."

Inmiddels gaat de Almelose tijdens een optreden helemaal uit haar dak. "Dansen en losgaan vind ik fantastisch", illustreert ze. "Dat springerige gaf ik eerder nooit de kans. Ik dacht dat het arrogant zou overkomen als ik steeds zou roepen: kom op allemaal, doe de handen in de lucht en zing mee. Maar dat voelt eigenlijk heerlijk."

Ilse ziet een doorbraak in de Verenigde Staten nog steeds zitten, maar staart zich niet blind op een carrière in Amerika. "Het blijft een beetje borrelen. Er is nog niets concreets. Het is wel een droom waar ik realistisch in sta", stelt de zangeres. "Ik geef het nog een paar jaar, maar als een doorbraak uitblijft, stop ik met intensieve promotie."