Rockster Jagger eindelijk Sir Mick

Een woordvoerder van het Britse koningshuis meldde begin deze week dat koningin Elizabeth geen tijd had voor de ridderslag, maar volgens ingewijden was de vorstin het getreuzel van de rockster zat. Jagger schoffeerde Elizabeth vorig jaar door te melden dat hij geen tijd had voor de plechtigheid. Hij wilde zijn aandacht eerst richten op de tournee Forty Licks. Onlangs bleek dat hij eindelijk een gaatje in zijn drukke agenda had gevonden en zich op 10 december zou laten ridderen.

Toen bekend werd dat rugbyheld Jonny Wilkinson op dezelfde dag een koninklijke onderscheiding zou ontvangen, vroeg Jagger opnieuw om uitstel van de verheffing in de ridderstand. Hij zou volgens de Britse boulevardbladen niet in de schaduw van Wilkinson willen staan.

Sir Mick meldde zich vrijdag bij Buckingham Palace in een zwart pak met leren jas en een das om, aldus de BBC. Hij zei het heel mooi te vinden dat hij is geridderd, maar dat hij dit niet te serieus moet nemen.