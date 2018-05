Bettina Holwerda wil geen prinsessenjurk

Holwerda wil à la Marilyn Monroe richting het altaar. "Ik hou heel erg van de oude Hollywoodstijl, dus vrouwelijk en sexy. Mijn jurk is in ieder geval wit, hij is gewoon heel mooi en best wel simpel."

Wanneer de 31-jarige Holwerda en de 23-jarige Bakkum trouwen, is een groot geheim, maar het gebeurt in ieder geval binnen een jaar.

Valentijnsdag

"Ik denk dat Valentijnsdag volgend jaar alleen maar mooier is, dan zijn we getrouwd", verklapt de aanstaande bruid. Dit jaar pakken Jim en Bettina niet groot uit. "Bij ons is het elke dag Valentijn", grapt de zanger.

Waar Holwerda en Bakkum gaan trouwen, is ook nog een groot geheim. De twee willen in ieder geval een groot feest met veel gasten.

"Het is een belangrijke dag en we kennen veel mensen die we er graag bij willen hebben", vertelt Bettina.

"Ik heb veel musicals gedaan, dus daar ken ik veel mensen van. Jim heeft met zijn muziek natuurlijk veel mensen leren kennen. Dan kom je toch stiekem op een groot aantal gasten uit."

Gezinsuitbreiding is volgens Bettina slechts een kwestie van tijd. "We willen graag kinderen, dus mijn eierstokken rammelen al."