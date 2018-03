Jamie Oliver vergelijkt huwelijk met comedy

"Getrouwd zijn is comedy", vindt Oliver. "Het is toch vermakelijk om zoveel om iemand te geven terwijl je diegene tegelijk kunt verachten", legt hij uit in een interview met BBC's Radio 5, dat later deze week wordt uitgezonden.

"Soms barsten mijn vrouw en ik in lachen uit omdat we elkaar even niet kunnen uitstaan", schrijft de Britse krant Daily Mail op basis van het vraaggesprek. "Maar aan de andere kant kennen we elkaar door en door en weten we dat het goed zit."

Kookadvies

Over de kookkunsten van zijn vrouw is Oliver niet te spreken. "Ze kookt heel goed voor de kinderen, maar niet voor mij", vindt Jamie. De Naked Chef en zijn vrouw hebben samen vier kinderen: de 8-jarige Poppy Honey, de 7-jarige Daisy Boo, de 1-jarige Petal Blossom en de drie maanden oude Buddy Bear.

"Ze luistert niet naar me als ik haar kookadvies geef", vertelt Oliver over zijn vrouw. "Dan zeg ik maar dat ze het goed doet, maar eigenlijk is het echt afschuwelijk."

Zwoegen

Hoewel de kok het soms moeilijk vindt dat hij weinig 'quality time' met zijn kinderen kan doorbrengen, wil hij ze op jonge leeftijd al meegeven dat ze hard moeten werken als ze iets willen bereiken.

"Als ze een jaar of tien zijn, moeten ze op zaterdag en zondag drie uur werken. Op die manier leren ze dat je moet zwoegen om brood op de plank te krijgen."