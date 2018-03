Hugh Hefner bevestigt verloving

Hefner maakt zondag een einde aan de geruchtenmolen. "Ja, de ring die ik Crystal heb gegeven is een verlovingsring", liet de Playboybaas weten via Twitter. "Het was niet mijn bedoeling mysterieus te doen."

De 84-jarige vroeg zijn zestig jaar jongere vriendin op kerstavond ten huwelijk. "Toen ik haar de ring gaf, begon ze te huilen", twitterde Hefner. Dit is de gelukkigste kerstmis die ik me kan herinneren."

Wanneer de geliefden in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend. Hefner heeft al kunnen oefenen, hij was twee keer eerder getrouwd.

Hefners meest recente scheiding werd in maart uitgesproken, de Playboy-oprichter en zijn vrouw leefden al twaalf jaar niet meer samen.

Hefner, die in 1949 voor het eerst eeuwige trouw beloofde, heeft vier kinderen. Zijn oudste dochter is 58 jaar oud, de jongste is 19.

Hugh Hefner en Crystal Harris