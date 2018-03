'Angelina net zo maf als Liz Taylor'

"Angie zit net zo in elkaar, kijkt net zo tegen het leven aan."

De samenwerking beviel Depp prima en viel hem alleszins mee. "Ik wist niet hoe ze zou zijn, of ze gevoel voor humor zou hebben. Gelukkig is ze heel normaal. Ze heeft een fantastisch, duister, pervers gevoel voor humor."

Hoewel Depp zelf geen vreemde van de media is, is het dagelijks leven in de schijnwerpers van Jolie en haar man Brad Pitt volgens hem van een heel andere orde.

Opgejaagd

"Het arme ding. Zij en Brad en hun kinderen, ze worden de hele dag opgejaagd door de paparazzi. Dan zie je weer eens hoe belachelijk dit leven eigenlijk is, elke morgen opstaan en meteen worden achtervolgd", zegt hij in het tijdschrift.

Ook hield hij zich bewust op afstand als hij samen met Jolie kon worden gefotografeerd, en kon hij soms niet eens normaal met haar praten. "Anders verschijnt er weer ergens een foto van ons samen en wordt er meteen weer van alles gesuggereerd."

In de thriller The Tourist speelt Depp een man die wordt meegezogen in het leven van een vrouwelijke spion, gespeeld door Jolie. De film verschijnt 13 januari in de bioscopen.