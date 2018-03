Studenten vinden Feuten-serie overdreven

"Zoals verwacht werden alle stereotypen en spookverhalen uit de kast getrokken om deze persiflage vorm te geven", laat de Landelijke Kamer van Verenigingen weten na het zien van de eerste aflevering.

"Het was natuurlijk te verwachten dat de serie zeer voorspelbaar zou zijn in haar overdrijvingen", zegt voorzitter Jeroen Thys. "Een goed verlopen kennismakingstijd is natuurlijk een stuk minder leuk' te verfilmen."

Slagveld

"Wat in werkelijkheid een intensieve periode kan zijn, schijnt een waar slagveld te worden bij BNN", vindt de overkoepelende organisatie. Het zou er bij echte introductieperiodes heel anders aan toe gaan. "Van mishandeling, vernedering of aanranding is nooit sprake en er is in werkelijkheid bijzonder veel aandacht voor medische begeleiding, slaap, hygiëne en de persoonlijke grenzen van de nieuwe studenten."

Toch zegt voorzitter Thys de BNN-serie wel vermakelijk te vinden. "Ik en met mij alle verenigingsstudenten kijken met veel enthousiasme uit naar de rest van de serie." De jongerenomroep noemt in een reactie het beeld dat de organisatie van studentenverenigingen schetst nogal saai.

Jaarclub

"Waarom zouden studenten in de ontgroeningsweek diep door het stof gaan om bij een groep te horen die meer weg heeft van een brigdeclub dan van een jaarclub?", laat BNN weten. "Dat het er tijdens de ontgroening soms hard aan toe gaat blijkt wel uit incidenten met bijvoorbeeld de in brand gestoken student en de jongen die zich dood dronk tijdens de ontgroening."

Volgens de omroep is het 'duidelijk dat jonge mensen door groepsdrang over hun eigen grenzen kunnen gaan'. De serie Feuten wordt op maandagavond uitgezonden op Nederland 3.