'Einde ONM grove beslissing'

De acteur is een paar maanden na het einde van de populaire soap eindelijk een nieuwe weg ingeslagen. "Tijd om verder te gaan."

Van Kempen speelde jarenlang een rol in ONM, waarvan in mei de laatste aflevering te zien was op Nederland 3. "Het was een te grote en grove beslissing", zegt de acteur in het AD over het stoppen van de soap. Volgens Van Kempen had zendercoördinator Roek Lips een groot aandeel in het einde van ONM. "Het was persoonlijke afkeer van Lips."

Afscheidsfilmpje

Samen met ONM-collega Gürkan Kücüksentürk maakte Van Kempen een afscheidsfilmpje over zeventien jaar ONM. Hij kreeg geen reactie van Lips. "Onbeleefd? Ach, ik laat het erbij. Het heeft blijkbaar zo moeten zijn."

De 22-jarige Van Kempen is zelf eindelijk een nieuwe weg ingeslagen. Vanaf maandag is hij te zien in de musical Je Anne. Toch leeft hij mee met zijn oud-collega's. "Voor anderen is de bodem onder hun bestaan weggeslagen. Acteurs als Pamela Teves en Frits Jansma zaten er vanaf het begin bij. Die werden ineens wakker zonder hun vaste baan."

Familie

De jonge acteur heeft voor de rest alleen maar goede herinneringen aan zijn ONM-tijd. "Ik ben volwassen geworden bij ONM, was er vanaf mijn 17e bij. Heel heftig dat onze familie ineens uit elkaar is geslagen", zegt Van Kempen. "Maar er was ook berusting: dit is blijkbaar mijn pad."