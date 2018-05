Thomas Acda heeft een 'hoerenberoep'

"Ik ben eindelijk zover dat ik het prima vind als mensen me dingen geven omdat ze me goed of leuk vinden. Kom maar op. En als de Postbank komt met twee miljoen voor hun volgende campagne: prima", zegt de 43-jarige Acda.

De zanger zegt het wel belangrijk te vinden om selectief te zijn in het soort bijverdiensten. "Je moet zorgen dat je nette klanten hebt. Het moet niet zo zijn dat je op de open landdag van de TROS voor de militairen in Scherpenzeel staat te schnabbelen. Je moet een klassehoer zijn."

Zwarte lijst

In het interview onthult de zanger verder dat hij en zijn collega Paul de Munnik in het verleden een zwarte lijst hebben bijgehouden. "Met theaters die niet aardig tegen onze technici waren of ons uren buiten lieten staan."

"En Ivo Niehe stond erop. Die lag vijftien jaar geleden op zijn knieën om ons in zijn show te krijgen. Toen we kwamen, vond hij ons niet waardig genoeg om zelf in de studio te verschijnen."

Penoza

Acda, die vooral bekend werd door zijn succes met Acda & de Munnik, is vanaf 12 september te zien in de KRO-serie Penoza. In die serie speelt hij een huisvader wiens drugshandel uit de hand loopt.

De Nieuwe Revu met het interview met Acda ligt vanaf woensdag in de winkel.