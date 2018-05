Piet Paulusma te gretig met Bavaria

De commissie is het eens met de klagende Stichting Alcoholpreventie STAP. In korte tijd heeft de commissie de bierproducent driemaal op de vingers getikt, heeft STAP dinsdag bekendgemaakt.

De laatste keer was dat omdat weerkundige Piet Paulusma in een tv-spotje "op een onstuimige manier" een grote hoeveelheid bier in z'n winkelwagentje propt. Hij wilde zo graag omdat het de volgende dag mooi weer zou worden. En dat is te weinig terughoudend, oordeelt de commissie.

Ook de reclame van afgelopen zomer waardoor studentenverenigingen eerstejaars konden lokken met een bon voor een gratis biertje van het Brabantse merk kon niet door de beugel. Volgens de commissie is er dan geen sprake meer van zelfregulering en dat hoort wel bij een drankje met alcohol.

De derde keer stond de naam Bavaria iets te duidelijk op de shirts van voetbalclub Vitesse. Het ging om reclame voor de malt, met een alcoholpercentage van slechts 0,05 procent. Maar de naam Bavaria is volgens de commissie te duidelijk verbonden met de -alcoholhoudende- bieren van de Brabantse brouwer.

P. Swinkels jr. is het eens met de kritiek over de studentenreclame. "We steken de hand in eigen boezem. Dit moet zorgvuldiger." Maar Swinkels is het niet eens met de andere berispingen. "Paulusma schaft bier aan, hij drinkt het niet."

En dat met Vitesse slaat nergens op, vindt hij. "Ongelooflijke flauwekul. We prijzen de malt aan met een lager alcoholpercentage dan in een rotte banaan. Als we zo gaan werken komen er meer regeltjes dan er ooit te handhaven zijn."