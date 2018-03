Lady Gaga nam overdosis cocaïne

"Ik zal niet liegen, af en toe. En dan bedoel ik misschien een paar keer per jaar", biecht Gaga op in het tijdschrift Vanity Fair. "Ik wil niet dat mijn fans mij nadoen", zei Gaga.

"Ik wil niet dat mijn fans denken dat ze het ook moeten doen om cool te zijn. Het ligt achter me. Het was een dieptepunt en het liep uit op een ramp."

Een overdosis zorgde ervoor dat de zangeres bijna het loodje legde. "Het ging geestelijk niet goed met me en ik had zo veel meegemaakt. Ik nam toen zo veel, het was genoeg om iemand de pijp uit te laten gaan", vertelt ze.

"Mijn moeder kwam erachter, gilde heel hard door de telefoon en heeft me opgehaald."

Oma

Lady Gaga ging niet naar een afkickkliniek, maar besloot af te kicken bij haar oma thuis. "Ik vertelde haar dat ik dacht dat mijn leven over was", vertelt de artiest. Gaga's drang naar roem was zo groot dat deze haar bijna fataal werd. "Ik had geen hoop meer, terwijl ik zo hard had gewerkt en wist dat ik goed was."

Na verloop van tijd kroop Gaga langzaam uit het dal. "Ik laat je nog een paar uur huilen. Daarna stop je, raap je jezelf bij elkaar, ga je terug naar New York en laat je ze een poepie ruiken", luidde haar oma's advies. Sindsdien gebruikt de zangeres naar eigen zeggen nauwelijks meer drugs.