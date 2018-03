John van de Rest valt van trap

De 70-jarige Van de Rest zou een hersenschudding hebben opgelopen. Nadat in het ziekenhuis zijn nieren waren gecheckt, mocht hij met zijn zoon mee naar huis.

"Wel moeten we hem om de twee uur wakker maken. Hij heeft heel veel geluk gehad", aldus zijn zoon in de krant.

De regisseur was in 1965 een van de oprichters van het Mickery Theater. In het theater in Loenersloot regisseerde hij 'Als Er Geen Zwarten Bestonden, Moesten Ze Worden Uitgevonden'.

Van de Rest was artistiek directeur van het Nieuw Rotterdams Toneel en heeft diverse televisieprogramma's geregisseerd.

Kanker

Van de Rest trouwde in 1974 met actrice Josine van Dalsum. Samen hebben zij een zoon Aram, hij is acteur. Van Dalsum overleed in november aan de gevolgen van kanker.