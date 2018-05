Huwelijk Xander 'geweldig'

"De huwelijksvoltrekking was geweldig, het is een fantastische dag", vertelde Xander in RTL Boulevard.

Voor Sophie was het een uitputtende dag. De bruid ging voor het feest even plat. "Ik sta het niet toe dat mijn vrouw voor jullie verschijnt", zei Xander tegen de aanwezige journalisten.

In bescherming

"Ze is heel moe en heeft nu even rust nodig. Ze heeft de laatste tijd zo veel meegemaakt met Dex en is gewoon kapot. Ik wil haar even in bescherming nemen."

Xander en Sophie trouwden zaterdag voor de wet. Een intieme ceremonie in hun achtertuin in Amstelveen volgde donderdag. "Ik ben wel een beetje nerveus. We zijn eigenlijk al getrouwd, maar het is toch nog wel spannend", zei Xander voor de bruiloft.

Volgens zijn vader Rob is het kersverse echtpaar van plan een sloep aan te schaffen als huwelijkscadeau. "Daar zullen wij ook een steentje aan bijdragen."