Jessica Biel heeft een saai leven

‘’Ik heb een behoorlijk saai leven’’, vertelt ze in Los Angeles aan NU.nl , waar Biel aanwezig is om te praten over haar rol in The A-Team-film.

Daarmee doelt de verleidelijke actrice op haar uitgaansleven, want in bars of discotheken is ze zelden te vinden.

‘’Als je gewoon normaal doet en niet op plekken komt waar de aandacht voor jouw persoon groot is, is het niet zo moeilijk om uit de bladen te blijven.’’

In haar nieuwste film, die is gebaseerd op de hitserie uit de jaren'80, speelt Biel de rol van Charissa Sosa, een generaal in het leger die The A-Team lastige momenten bezorgt.

Ze bedient in de film een 9mm Beretta alsof het dagelijkse kost is. ‘’Ik heb ook geoefend met een M4-machinegeweer. Toen ik het eenmaal onder de knie had voelde ik me behoorlijk machtig. ‘’

‘’Zo’n machinegeweer is loodzwaar. Waar de jongens dat ding in een handomdraai de baas waren, stond ik te trillen om hem onder controle te krijgen. ’’Een van die jongens is Quinton Jackson, voor wie de vertolking van BA Baracus zijn eerste grote rol is.

‘’Quinton en ik zijn echt vrienden geworden, ik kan wel zeggen dat ik van hem hou’’, vertelt Biel. ‘’Maar ik had geen benul van zijn carrière als vechtsporter in de ring. Daar heb ik hem pas vorige week in actie gezien.’’

Spanning

Biel blijkt in de film ook een voormalige vriendin te zijn van Bradley Cooper, die als opvolger van Dirk Benedict 'Face' speelt. ‘’Wij hebben zulk interessant werk verricht samen. We hebben er keihard aan gewerkt om de spanning die tussen die twee opbloeide geloofwaardig over te laten komen.’’

Of die spanning er ook nog is met ex-vriend Justin Timberlake, met wie ze recent in New York is gespot, blijft onduidelijk. ‘’Daar doe ik geen uitspraken over.’’