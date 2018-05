'Brandy weer vrijgezel'

"Ik ben nu erg op mezelf gericht", ging Brandy verder. "Ik moet focussen op de dingen die ik moet doen." Volgens Wenn gaat de 31-jarige zich meer bezighouden met haar familie en carrière.

Brandy begon vorig jaar een relatie met Flo Rida. Destijds wilde ze ondanks intieme kiekjes niet toegeven dat ze een relatie had met de 'Right Round'-rapper.

"Ik wil niet zeggen dat we een stel zijn. Ik kan wel zeggen dat hij een belangrijk persoon in mijn leven is."

Brandy scoorde met nummers als 'The Boy is Mine' en 'What About Us'. Ook was ze te zien in films als 'I Still Know What You Did Last Summer'.