Ozzy gaat onder het mes, tour uitgesteld

"Op een gegeven moment kwam ik op een punt waar mijn leven en mijn zelfbeeld dusdanig waren vertieft. Ik kon niet meer oké zijn in het bijzijn van anderen. En dat is, zul je begrijpen, lastig voor iemand die optredens geeft", aldus Ozzy. Het is trouwens uitgesloten dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.

Ozzy zou zijn Europese tour later deze maand beginnen in Dublin. Die data zijn inmiddels verplaatst naar 2004. De andere, kleinere, optredens kregen een handgeschreven excuusbrief van de rockster en een cheque van 30.000 pond.

Ozzy zou op 4 november in het Rotterdamse Ahoy' optreden. Die show is dus naar een nog nader vast te stellen datum verschoven. Het is overigens al de tweede keer dat het concert van de rocker in Nederland afgelast wordt. Eerder zou hij op 9 september in Ahoy' optreden, maar verplaatste toen ook al het optreden.