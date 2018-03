Renate Verbaan in verwachting

De twee presentatoren zouden deze zomer in het huwelijksbootje stappen, maar Verbaans tweede zwangerschap is voor het stel reden het feest uit te stellen.

Renate is inmiddels ruim drie maanden in verwachting. Ze is in de zomer uitgerekend. "Trouwen met een enorme buik willen we niet", zei Gerschtanowitz dinsdagavond in RTL Boulevard.

De presentator vertelde dat hij en zijn verloofde het huwelijk om die reden hebben uitgesteld.

Verbaan en Gerschtanowitz hebben al een zoon, Julian. Het kereltje kwam in augustus 2008 ter wereld.