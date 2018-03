Katja Schuurman kan werk moeilijk loslaten

Daar werden de nieuwe programma's gepresenteerd van SBS 6, Net5 en Veronica. De zoektocht naar de nieuwe Michael Jackson en Uri Geller, een tweede kans voor Beau van Erven Dorens’ CQC en Renate Verbaan in de kou voor een wintereditie van Het Blok; het kwam allemaal voorbij.

Alle ogen waren echter ook gericht op S1NGLE-actrice en presentatrice Katja Schuurman, die momenteel in verwachting is van haar eerste kind.

Voorbereidingen

“Het gaat hartstikke goed!", aldus de actice. "Al ben ik nog een beetje te weinig bezig met de voorbereidingen voor de komst van mijn dochter. Ik moet bijvoorbeeld nog een kraamhulp zoeken en nieuwe gordijnen voor in de babykamer vinden.”

“Eigenlijk wil ik het vanaf nu een beetje rustiger aan gaan doen, maar ik vind het nog lastig om mijn werk los te laten.” Want ook al zijn de opnames van de Net5-serie S1NGLE al achter de rug, de actrice is nog wel druk met haar stichting Return to Sender.

Michael Jackson

Ondertussen is SBS 6-presentator Gerard Joling in de weer met de zoektocht naar nieuwe talenten. Vrijdag wordt de finale van zijn programma ‘Popstars’ uitgezonden, vanaf 6 maart presenteert hij ‘Move like Michael Jackson’.

De zender kocht de rechten voor dit programma, dat wordt ondersteund door Jermaine Jackson (de broer van de zanger) vorig jaar. Concurrent RTL heeft een zelfde soort zoektocht met ‘Mijn naam is Michael’ er echter al bijna opzitten.

Nare sfeer

Joling wilde dan ook niet een nieuwe strijd zoals bij de ‘Sterren dansen op het ijs’-programma’s. “Ik vond dat zo’n nare sfeer. Ik wilde daarom ook niet tegelijkertijd geprogrammeerd worden.”

Joling, die met het programma ‘Popstars’ al geruime ervaring heeft met de zoektocht naar nieuwe sterren, vraagt zich wel af hoe lang de Nederlandse kijker afvalraces op tv leuk blijven vinden.

“SBS wilde graag dat ik dit ging doen. Natuurlijk vraag ik me af wat de houdbaarheidsdatum van dergelijke programma’s is, maar voorlopig vinden mensen dit nog leuk.”

Uitglijders

Over de houdbaarheidsdatum van het nieuws- en entertainmentprogramma CQC is al veel gezegd, maar presentator Beau van Erven Dorens vindt dat het programma ‘na een paar missers’ in het eerste seizoen een tweede kans verdient.

“We hebben in het begin van het programma echt wel een paar uitglijders gemaakt. Maar komedie en nieuws is ook een lastige combinatie. Zo hadden we in het begin hele rare camerabewegingen.”

Tegen de kijkers wil de presentator dan ook zeggen: “Geef ons weer één weekje, dan zie je hoe leuk het programma is.”

Renate Verbaan

SBS pareerde donderdag ook met de nieuwe presentatrice van Net5: Renate Verbaan. Ze gaat er twee woonprogramma’s presenteren: ‘Met de deur in huis’ en een nieuwe editie van ‘Het Blok’, dat ze samen met Erik van der Hoff presenteert.

Daarvoor heeft ze wel veel kou moeten lijden, omdat het programma voor het eerst in de winter is opgenomen. “Het is dit jaar natuurlijk een hele strenge winter en ik had het echt koud tijdens de opnames."

Pittig

"Maar mij zal je niet horen klagen: ik kon weer naar huis, terwijl de stellen daar moesten blijven slapen. Die hadden het nog veel pittiger!”

Op de SBS -presentaties was Katja Schuurman overigens niet de enige zwangere. Presentatrice Tooske Ragas is in verwachting van haar derde, maar blijft tot haar bevalling voor de camera's staan voor het programma 'De Nieuwe Uri Geller'. Als haar kind zich aandient neemt Beau van Erven Dorens de presentatie van haar over.