'Acteur Warren Beatty sliep met duizenden vrouwen'

"Een simpele rekensom leert dat Beatty het met pak 'm beet 12.775 vrouwen gedaan moet hebben", zegt schrijver Peter Biskind tegen de Amerikaanse tabloid The New York Post.

"En dan zijn vluggertjes en zoenen niet inbegrepen", doet de biograaf er nog een schepje bovenop.

De 72-jarige Beatty staat al jaren bekend als een notoire rokkenjager. Hij deelde het bed met actrices als Jane Fonda, Joan Collins en Diane Keaton.

Madonna

Ook zangeres Carly Simon en Queen of Pop Madonna vielen in katzwijm voor de 'Bonnie and Clyde'-acteur. In 1992 beloofde Beatty eeuwige trouw aan actrice Annette Bening.

Biskind is bezig met een biografie over Beatty. 'Star: How Warren Beatty seduced America' moet volgende week in de Verenigde Staten in de schappen liggen.