Anderson lanceert eigen parfum

"Beide geuren zijn fris, chique en luxe en ze zijn volledig geïnspireerd op de surflevensstijl van Malibu", licht Anderson toe aan People.

"Ze vertegenwoordigen mijn vrije geest en mijn 'onhandige' kant. Bovendien zijn ze betaalbaar."

Een voorwaarde van de Baywatch-ster was dat de parfums in drogisterijen verkrijgbaar zijn. Anderson is naar eigen zeggen een groot fan van drogisterijen.

Milieubewust

Een andere voorwaarde die de milieubewuste Anderson stelde was dat haar nieuwe producten absoluut diervriendelijk zijn.

Dierenorganisatie PETA gaf Anderson het groene licht voor de productie van de geuren. Of het roze en het blauwe exemplaar van Andersons geur ook in Nederland verkocht worden is niet bekend.