Seksleven Spencer Pratt in het slop

Dat vertelde Pratt tijdens een interview met de Amerikaanse krant New York Post.

Heidi maakt er geen geheim van dat ze graag een baby wil. Haar man Spencer denkt daar heel anders over en doet er alles aan om te voorkomen dat vrouwlief zwanger wordt.

Daar heeft hij zelfs zijn seksleven voor over. "We hebben nauwelijks seks, omdat ik bang ben dat ze een baby krijgt. Op dat niveau is ons huwelijk nu. Mijn vrouw dwingt me te overwegen mijn ballen eraf te snijden."

Dramatisch veranderd

Spencers rigoureuze methode wordt mede ingegeven door het feit dat de realityster geen vertrouwen heeft in het anticonceptiegebruik van zijn vrouw.

"Ze is niet het soort persoon dat daarover zou liegen, ze zou gewoon weglopen en de vraag niet beantwoorden. Dus ja, ik ben erg bezorgd. Ons seksleven is dramatisch veranderd de afgelopen tijd."

Vijfde seizoen

Het Hollywoodkoppel trad in april in het huwelijk. De tortelduifjes stonden in november ook al voor het altaar in Mexico, maar dat huwelijk werd niet erkend in de Verenigde Staten.

Hun officiële huwelijk en meer gebeurtenissen in het leven van de 'The Hills'-sterren zijn momenteel op de Nederlandse televisie te zien in het vijfde seizoen van de serie.